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Співачка Lama вперше розповіла про освідчення молодшого на 16 років коханого

Співачка Lama вперше розповіла про освідчення молодшого на 16 років коханого

Співачка Lama вперше розповіла про освідчення молодшого на 16 років коханого

Пара разом вже п'ять років.

Українська співачка Lama дуже щаслива в особистому житті.

Вже п'ять років артистка зустрічається з чоловіком на ім'я Роман, який молодший від 45-річної зірки на 16 років, йдеться у "Світському житті".

Їх поєднали духовні практики, тепер же вони лікують душі одне одному. Обличчя свого обранця артистка воліє не показувати:

"Він не публічна людина. Він у мене більш такий духовний, спокійній, домашній, сімейний.  Його публічне життя не цікавить",  - пояснила співачка.

Заради коханої Роман залишив рідний Херсон та перебрався до столиці. Попри те, що коханому  Lama 29 років, а їй 45, - за відчуттями все навпаки. Цікаво, що мама Романа, майже ровесниця артистки, не одразу благословила цей союз:

"Для мене він був дорослим чоловіком. Можливо, мама з такого ракурсу не могла його бачити, який він є в сім'ї. Звісно, мама мене бачила раніше по телевізору, їй подобалася моя музика, тут син приводить мене додому. Вона трошки переживала. Подумала, що ми трошки почнем стосунки і скоро розійдемося", - поділилася знаменитість.

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Не так давно коханий освідчився Lama, та от виходити заміж артистка поки не поспішає:

"Кімната вся обставлена у свічках. Він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж, з каблучкою. Думаю: "Для чого це робити, весілля?" От сенс? Що може бути красивішого пережитого нами щодня. Якщо вже потрібно буде для чогось. А так щоб була якась необхідність… До чого", - пояснила свою думку зірка.

Також Lama і її коханий разом сповідують принцип чайлдфрі:

"Я не кажу, що цього не буде. Тобто, якщо буде, то буде ця дитина. Значить це було написано всесвітом. Але щоб спеціально ми планували, старалися, якоїсь такої необхідності у цьому немає", - зізналася артистка.

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