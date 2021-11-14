Співачка Lama вперше розповіла про освідчення молодшого на 16 років коханого

Пара разом вже п'ять років.

Українська співачка Lama дуже щаслива в особистому житті.

Вже п'ять років артистка зустрічається з чоловіком на ім'я Роман, який молодший від 45-річної зірки на 16 років, йдеться у "Світському житті".

Їх поєднали духовні практики, тепер же вони лікують душі одне одному. Обличчя свого обранця артистка воліє не показувати:

"Він не публічна людина. Він у мене більш такий духовний, спокійній, домашній, сімейний. Його публічне життя не цікавить", - пояснила співачка.

Заради коханої Роман залишив рідний Херсон та перебрався до столиці. Попри те, що коханому Lama 29 років, а їй 45, - за відчуттями все навпаки. Цікаво, що мама Романа, майже ровесниця артистки, не одразу благословила цей союз:

"Для мене він був дорослим чоловіком. Можливо, мама з такого ракурсу не могла його бачити, який він є в сім'ї. Звісно, мама мене бачила раніше по телевізору, їй подобалася моя музика, тут син приводить мене додому. Вона трошки переживала. Подумала, що ми трошки почнем стосунки і скоро розійдемося", - поділилася знаменитість.

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Не так давно коханий освідчився Lama, та от виходити заміж артистка поки не поспішає:

"Кімната вся обставлена у свічках. Він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж, з каблучкою. Думаю: "Для чого це робити, весілля?" От сенс? Що може бути красивішого пережитого нами щодня. Якщо вже потрібно буде для чогось. А так щоб була якась необхідність… До чого", - пояснила свою думку зірка.

Також Lama і її коханий разом сповідують принцип чайлдфрі:

"Я не кажу, що цього не буде. Тобто, якщо буде, то буде ця дитина. Значить це було написано всесвітом. Але щоб спеціально ми планували, старалися, якоїсь такої необхідності у цьому немає", - зізналася артистка.

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