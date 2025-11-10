Співачка Lama вперше відверто розповіла про аб’юзивні стосунки та виниклі проблеми зі здоров’ям

Lama

Українська співачка Lama відверто зізналася, що після розлучення з Віталієм Телезіним мала ще одні серйозні стосунки — і вони виявилися для неї справжнім випробуванням.

Артистка прожила з коханим чотири роки, але цей період став одним із найтемніших у її житті. За словами Lama, її партнер виявився аб’юзером і нарцисом, який поступово почав проявляти агресію, ревнощі й контроль.

«Це були хворі, неправильні стосунки. Я тоді пережила сильний невроз, помер тато, і мене просто накрило. Я зрозуміла, який має бути чоловік, а який — ні. Він міг цілу ніч щось доводити, влаштовував сварки перед концертами. Я не витримувала — кидала телефон у стіну. Потім у мене почалися проблеми зі здоров’ям — тахікардія, панічні стани. Я просто перестала мати сили співати», — поділилася співачка у розмові з Аліною Доротюк.

Кульмінацією стали фізичні напади — чоловік міг душити її навіть при людях. Саме після цього співачка вирішила поставити крапку. Після розриву артистка довго приходила до тями — психологічна травма переслідувала її роками. Lama розповіла, що навіть через деякий час після початку нових стосунків відчувала тривожність і страх сцени.

«Це вже було в самому кінці. Коли людина дозволяє собі таке — це вже не зміниться. І тоді я просто пішла. Лише кілька років тому відпустило. Та й зараз є моменти, коли десь всередині сидить ота травма», — зізналася знаменитість.

Попри пережите, виконавиця вдячна тому досвіду, бо саме він навчив її головного — ніхто не має права ламати тебе під себе. Lama наголосила, що самоповага — дуже важливий аспект у взаєминах.

«Єдина людина, яку ти можеш змінити заради стосунків — це ти сама. Іншу людину не переробиш», — підсумувала артистка.

