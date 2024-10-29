Співачка Lama заговорила про весілля з молодшим на 18 років коханим і материнство: "Це можливо"

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, прокоментувала подробиці свого особистого життя.

Зокрема, виконавиця зізналася, що поки не планує організовувати весілля. Однак, якщо таки доведеться, то запропонує своєму молодшому на 18 років нареченому Роману зіграти церемонію у лісі неподалік їхнього місця проживання.

"Це можливо (побачити мене у весільній сукні – прим .ред.). Якщо буде така потреба, щоб це відбулося. Пропозиція була. А далі краще цього не треба. Я масштабності не люблю. Тому весілля, якщо б ми його робили, провела б у нашому лісі. Не уявляєте, яка там краса!", - зізналася співачка в інтерв'ю М1.

Lama з обранцем / Фото: instagram.com/lamaukraine

Крім того, 48-річна Наталя поділилася, що тривалий час вона стикалася з непроханими порадами чимшвидше народити дітей. Однак зараз артистка припинила дослухатися до такого роду вказівок і живе у своє задоволення. Зірка пояснила, що поки свій ресурс вона готова вкладати лише у пісні.

"Мені колись казали таке (про заміжжя – прим. ред.), коли мені було 20 років. І це були подруги. Мовляв, треба заміж виходити, дітей народити. І я з цим довго жила. А я не хочу, мене не тягне до цього. Я розумію, що у мене набагато більший потенціал в плані творчості й призначення інше. Я досі розумію, що добре, що я цього не зробила. Для цього треба мати великий талант. Я так живу, як мені подобається. У мене більше часу на пісні й музику", - додала Lama.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama розсекретила, ким працює її наречений Роман.

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