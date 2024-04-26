Співачка Lama захопила сміливим фотосетом і надала друге життя відомому хіту

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, потішила шанувальниками новими фото.

У своєму фотоблогу співачка опублікувала серію знімків з нещодавньої фотосесії. Зокрема, Lama спочатку позує у білому луці, який складається зі спідниці-максі, топу та сорочки. А потім позує у чорних брюках і топі. Як виявилося, у свої образи співачка вклала неабиякий символізм і підкреслила власний емоційний стан.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Я поглинулася цим знімальним настроєм і злилась з ним, а коли ти повністю у це пірнаєш, то і результат виходить ідеальним. Наприклад, темний образ відтворив мій внутрішній світ таким, яким його ще ніхто не бачив, "додав бісиків в очах", блиску, показав мою сексуальну вишуканість. А білий образ, навпаки, підкреслив чистоту мого єства, яскравого та безмежного!", - коментує LAMA.

Окрім того, Lama повідомила, що відродила свій хіт "Світло і тінь", записаний 2008 року. За словами cпівачки, він і нині є актуальним для українців, адже нагадує про те, що світло завжди долає всі перешкоди.

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