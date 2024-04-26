Співачка Lama захопила сміливим фотосетом і надала друге життя відомому хіту

Артистка висловила власні емоції через вбрання.
Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, потішила шанувальниками новими фото.
У своєму фотоблогу співачка опублікувала серію знімків з нещодавньої фотосесії. Зокрема, Lama спочатку позує у білому луці, який складається зі спідниці-максі, топу та сорочки. А потім позує у чорних брюках і топі. Як виявилося, у свої образи співачка вклала неабиякий символізм і підкреслила власний емоційний стан.
"Я поглинулася цим знімальним настроєм і злилась з ним, а коли ти повністю у це пірнаєш, то і результат виходить ідеальним. Наприклад, темний образ відтворив мій внутрішній світ таким, яким його ще ніхто не бачив, "додав бісиків в очах", блиску, показав мою сексуальну вишуканість. А білий образ, навпаки, підкреслив чистоту мого єства, яскравого та безмежного!", - коментує LAMA.
Окрім того, Lama повідомила, що відродила свій хіт "Світло і тінь", записаний 2008 року. За словами cпівачки, він і нині є актуальним для українців, адже нагадує про те, що світло завжди долає всі перешкоди.
Читайте також:
- Відома українська акторка закрутила роман з іноземцем: "Українізую, як можу"
- Катерина Кухар серйозно травмувалася й зі сльозами вийшла на зв'язок: "Болісно це казати"
- Відома українська акторка висловилася про путіністку Оксану Байрак, у стрічках якої знімалася до війни
- В'ячеслав Узелков після серйозної операції на серці публічно звернувся до коханої