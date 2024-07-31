Співачка Lama замилувала рідкісним фото з коханим і публічно звернулася до нього

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, показала романтичне фото зі своїм обранцем.

Сьогодні, 31 липня, закохані святкують річницю стосунків. Пара вже вісім років перебуває разом. За цей час трапилося чимало пригод, про які Наталія згадала у своєму дописі в Instagram. Втім, попри випробування долі, вона подякувала обранцеві за підтримку, натхнення та розуміння. І поділилася спільним романтичним фото на тлі київської панорами.

"Наші 8 років любові. Це справжня спільна подорож, яка почалася з першого погляду і триває через тисячі моментів, кожен з яких додає новий штрих до картини нашої спільної історії. Це час, коли ми разом переживали злети і падіння, розуміли один одного без слів. Це вісім років підтримки і натхнення, коли ми надихаємо один одного на досягнення нових вершин і мріємо про майбутнє. Це безліч спільних вечорів, коли світ зупинявся, і ми залишалися лише вдвох – в теплі і затишку, де кожне слово має вагу, а кожний погляд говорить більше за тисячу слів. Це моменти, коли ми будуємо плани, створюємо традиції і творимо власний всесвіт, де любов і взаєморозуміння між нами – це головні закони", – написала Lama.

Lama з обранцем / Фото: instagram.com/lamaukraine

Наприкінці артистка залишила вітання коханому, любов до якого, за її словами, з часом лише зміцнішала.

"Це вісім років, які показали, що справжня любов не боїться труднощів і випробувань, а навпаки, стає міцнішою та сильнішою! З нашим днем, коханий", - замилувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama здивувала, чому її зупинила поліція просто перед виходом на сцену благодійного концерту.

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