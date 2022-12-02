Співачка Lama завітала на секретний військовий об‘єкт і передала вибуховий "автограф" окупантам

Співачка Lama побувала на одному з оборонних підприємств України, де змогла залишити "автограф" для окупантів на снаряді 152-го калібру.

Про свій візит на секретний військовий об'єкт виконавиця розповіла в Instagram. Lama на власні очі побачила, як на підприємстві виготовляють боєприпаси 152-го калібру та навіть змогла передати свій "привіт" російським окупантам, щоправда, отримають вони його вже посмертно.

"Наша держава завжди славилась якістю своєї продукції, і було б грішно не поділитися із загарбниками нашими здобутками. Тож сьогодні я особисто дала автограф окупантам на одному з цих снарядів, щоправда, він буде посмертним для них. Слава Україні! - розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно Lama розповіла, як порушила комендантську годину задля знімань свого кліпу на пісню "Сильні люди".

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