Співачка Lama зізналась у зраді в стосунках

Артистка прокоментувала свій вчинок та розкрила, які висновки зробила.

Віра Хмельницька
Співачка Lama

Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, зізналась, що зраджувала в стосунках.

Артистка про це відверто розповіла на проєкті "55 за 5". У знаменитості поцікавились, чи стикалась вона зі зрадами в стосунках. Артистка вважає, що її партнери були з нею вірними. Проте сама ж співачка зізналась, що зраджувала.

Виконавиця також поділилась, які висновки для себе зробила. Артистка говорить, що по-іншому просто б не могло бути. На той час, коли сталась зрада, в неї був не такий світогляд, як зараз. Проте Lama підсумовує, що тепер точно б так не вчинила. За словами виконавиці, вона змінилась і виросла духовно, тож в її стосунках все по-іншому.

Співачка Lama / © instagram.com/lamaukraine

"Було таке (зраджувала – прим. ред.), так. Я розумію, що по-іншому це не могло б бути, бо на той час моя душа була розвинута саме на такий період, як тоді був і такою, яка я могла бути тоді. Іншою я не могла б бути. Зараз я такого б вже точно не зробила, бо я пройшла ці всі етапи, зрозуміла, духовно виросла, і все було б по-іншому", - говорить співачка.

Зазначимо, понад вісім років Lama перебуває в стосунках із бойфрендом Романом. Чоловік молодший за виконавицю на 17 років.

Нагадаємо, нещодавно Lama порівняла свої фото 20-річної давності зі свіжим. Артистка просто приголомшила молодим виглядом.

