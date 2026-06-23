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- Гламур
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Співачка Lama зізналася, як ставиться до 18-річної різниці у віці з коханим та чому не хоче заміж
Артистка розкрила подробиці стосунків з обранцем.
Українська співачка Lama, справжнє ім’я якої Наталія Дзеньків, чесно зізналась, як ставиться до 18-річної різниці у віці з обранцем та чому не хоче виходити заміж.
Артистка вже тривалий час перебуває в стосунках із чоловіком, на ім’я Роман. Обранець молодший за виконавицю на 18 років. Співачка на проєкті «Наодинці з Гламуром» чесно зізнається, що її це зовсім не бентежить. Ба більше, артистці навіть подобається це. За словами Lama, в її коханого молода енергія. Поруч із ним вона почувається значно краще й сама має молодший вигляд.
«Взагалі, я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Жінка сама починає мати молодший вигляд із таким чоловіком, бо там правильна молода енергія, і ти тоді не відчуваєш ось цієї депресії. Я стикалась із чоловіками, які після 40 — у них вже все пропало, вони в депресії, вони ще тебе присадять на ту депресію, тобі буде погано. Я зрозуміла, щоб мати гарний вигляд, щоб все було класно, то краще, щоб чоловік був все ж таки молодшим», — говорить співачка Анні Севастьяновій.
Хоч виконавиця вже й тривалий час у стосунках, проте заміж не квапиться. Артистка чесно говорить, що для неї штамп у паспорті не є чимось важливим. Ба більше, за словами Lama, шлюб жодним чином не впливає на стосунки.
«Немає потреби в цьому. Я зрозуміла, що стосунки — це не штамп у паспорті, він нічого не змінює. Якщо людина погана від самого початку, штамп у паспорті не змінить це. Він як був поганий, то буде поганий. Якщо людина відповідальна, доросла, сформована, то вона буде завжди до тебе ставитися, як до своєї дружини», — ділиться артистка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ" Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ
Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Бурмака відверто заговорила про нові стосунки. Артистка також зізналась, чи планує виходити заміж за обранця.