Співачка Lama зізналася, як мама молодшого на 18 років коханого відреагувала на неї: "Була шокована"

Українська співачка Наталя Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, розповіла про знайомство з мамою свого молодшого на 18 років коханого Романа.

Коханий зірки родом з Херсона. Тож з його родичами Наталя знайомилася саме там. Зокрема, виконавиця пригадує перше враження своєї майбутньої свекрухи. За словами 49-річної Lama, жінка старша за неї всього на чотири роки. Тому вони швидко знайшли спільну мову. Щоправда, тоді мама Романа мала сумніви, як довго триватимуть стосунки сина з відомою співачкою. Утім, її хвилювання виявилися марними.

"Я приїхала в Херсон, бо він звідти. Ми з нею (мамою Романа – прим. ред.) дуже довго розмовляли по душах на кухні. Ми зараз у дуже гарних стосунках. Вона старша за мене на чотири роки. Ми зідзвонюємося, приїжджаємо одна до одної. Вона бачила мене по телевізору, слухала мою музику. І тут її син приводить додому Ламу, типу "тьотю з телевізора". Вона була трохи шокована, як це буде, як у нас складатимуться стосунки. Вона боялася, як я впливатиму на сім'ю, на сина. Думала, що нічого не вийде, що це тимчасово. Хоча до цього в Романа були стосунки з однолітками, і ось там якраз і нічого не виходило. А у нас вийшло", - розповіла Lama в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Співачка Lama з бойфрендом / Фото: instagram.com/lamaukraine

Також артистка зізналася, чим саме її одразу зачепив молодший за неї бойфренд. Наталя стверджує, що свого часу Роман привабив її своєю зрілістю та стабільністю. І додала, що на вік вона не звертала уваги, адже саме почуття для неї в пріоритеті.

"На свої 24 роки, коли ми познайомилися, він уже був серйозним стабільним хлопцем. У його очах було видно стабільність, любов, дорослість. Нема нічого гіршого, коли хлопець не дорослий. А таким він може бути і в 40, і в 50 років. І з приводу віку, то я б на це увагу не звертала", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мадонна спровокувала чимало пліток довкола особистого життя. Фани запідозрили, що її молодший на 38 років коханий Акім Морріс зробив 66-річній зірці пропозицію.

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