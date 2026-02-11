Співачка LELÉKA, яка 10 років живе в Берліні, відповіла на закиди, що вона "не в контексті" України

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Учасниця "Євробачення-2026", співачка LELÉKA відповіла на закиди, що вона "не в контексті" того, що відбувається в Україні.

Річ у тім, що артистка від 2014 року живе в Берліні. Тож, LELÉKA прилітає, що вона, мовляв, "не в контексті" України. Співачка відверто зізнається, що не знає, чим це вимірюється. Проте артистка наголосила, що Україна для неї завжди важлива і вона не уявляє свого життя без рідної країни. Також виконавиця зазначила, що прославляє українську культуру і підсилює відповідний імідж, про що пише "Уніан".

"Не знаю. Мені просто важливо, щоб Україна збереглася. Я не уявляю свого життя без України. Бо якщо вона зникне, то, як пишуть деякі військові, і я з ними абсолютно згодна, буде: "і розлетілися ми по світу, по еміграціях, і будемо співати дружніх українських пісень". Без статусу державності для України - ким я буду? Мені просто для моєї душі важливо робити це українською і підсилювати культурний імідж самої України. А якщо її не буде, я буду творити якоюсь незрозумілою мовою неіснуючої країни. І це все втрачає сенс", - говорить співачка.

Реклама

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Артистка припустила, що виміряти те, настільки вона "в контексті", можна її активною волонтерською діяльність, поведінкою на концертах, творчістю та безпосередньо публічною поведінкою.

"Мені здається, що я не можу цього оцінювати, бо я всередині себе знаходжуся, а не ззовні. І не маю розуміння, наскільки хто в Україні "в контексті", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, співачка LELÉKA перемогла на нацвідборі і представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Відні. Проте нещодавно артистка здивувала заявою про передавання переможного кубка виконавцеві Laud.