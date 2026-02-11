ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
693
Час на прочитання
2 хв

Співачка LELÉKA, яка 10 років живе в Берліні, відповіла на закиди, що вона "не в контексті" України

Переможниця нацвідбору пояснила свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Учасниця "Євробачення-2026", співачка LELÉKA відповіла на закиди, що вона "не в контексті" того, що відбувається в Україні.

Річ у тім, що артистка від 2014 року живе в Берліні. Тож, LELÉKA прилітає, що вона, мовляв, "не в контексті" України. Співачка відверто зізнається, що не знає, чим це вимірюється. Проте артистка наголосила, що Україна для неї завжди важлива і вона не уявляє свого життя без рідної країни. Також виконавиця зазначила, що прославляє українську культуру і підсилює відповідний імідж, про що пише "Уніан".

"Не знаю. Мені просто важливо, щоб Україна збереглася. Я не уявляю свого життя без України. Бо якщо вона зникне, то, як пишуть деякі військові, і я з ними абсолютно згодна, буде: "і розлетілися ми по світу, по еміграціях, і будемо співати дружніх українських пісень". Без статусу державності для України - ким я буду? Мені просто для моєї душі важливо робити це українською і підсилювати культурний імідж самої України. А якщо її не буде, я буду творити якоюсь незрозумілою мовою неіснуючої країни. І це все втрачає сенс", - говорить співачка.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Артистка припустила, що виміряти те, настільки вона "в контексті", можна її активною волонтерською діяльність, поведінкою на концертах, творчістю та безпосередньо публічною поведінкою.

"Мені здається, що я не можу цього оцінювати, бо я всередині себе знаходжуся, а не ззовні. І не маю розуміння, наскільки хто в Україні "в контексті", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, співачка LELÉKA перемогла на нацвідборі і представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Відні. Проте нещодавно артистка здивувала заявою про передавання переможного кубка виконавцеві Laud.

Дата публікації
Кількість переглядів
693
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie