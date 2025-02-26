Співачка Lida Lee неочікувано розсекретила стосунки з дівчиною

Артистка поділилася подробицями з особистого життя.
Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, здивувала зізнанням про стосунки з дівчиною.
Подробицями з особистого життя виконавиця поділилася в Instagram-stories. Так, артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками, а ті своєю чергою поставити їй чимало запитань. Зокрема, в Lida Lee поцікавилися, чи були в неї стосунки з жінками. На що співачка чесно зізналась, що були. Однак у подробиці знаменитість вдаватися не стала.
Окрім того, в співачки поцікавилися, чи могла б вона стати героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка" і чому відмовлялася. На що Lida Lee коротко зазначила, що "зайнята".
Зазначимо, про особисте життя Лідії Скорубської мало що відомо, адже здебільшого вона тримає його в таємниці. Однак раніше виконавиця протягом п'яти років зустрічалася з бойфрендом, якого ретельно приховувала від публіки. Восени 2023 року артистка оголосила про їхній розрив.
Відтоді Lida Lee активно приписують роман із шоуменом Даніелем Салемом. Нещодавно ведучий прокоментував ці плітки і пояснив, що їх насправді пов'язує.
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