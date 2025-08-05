Співачка Lida Lee відверто зізналась, коли втратила цноту: "Пізня дівчинка в цьому плані"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, відверто зізналась, коли втратила цноту.

Виконавиця побувала в ефірі "Нашого радіо". Ведуча, звичайно ж, поставила артистці чимало цікавих запитань, серед яких були й інтимного характеру. Зокрема, у Lida Lee поцікавилися, коли в неї був перший поцілунок. Співачка не стала приховувати та зізналась, що це сталося у досить ранньому віці з подругою. Річ у тім, що артистці подобався хлопець. Перш ніж поцілуватися з ним, виконавиця хотіла навчитися це роботи. Спочатку Lida Lee практикувалася з томатами, а коли зрозуміла, що з цього діла не буде, то на допомогу їй прийшла подруга.

"Десь років у 10 (був перший поцілунок – прим. ред.). Він був із дівчиною. Мені подобався хлопець, а я не могла впасти обличчям в багнюку. Мені потрібно було впевнитися в тому, що я буду профі. Спочатку це був томат (тренувалася – прим. ред.), а потім – подружка", - говорить співачка.

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А от із першим інтимом виконавиця не квапилася. Артистка втратила цноту, коли їй було 20 років.

"Перший секс у мене відбувся у 20 років. Я пізня дівчинка в цьому плані", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про свій перший секс. Виконавець втратив цноту в 14 років із двома дівчатами.