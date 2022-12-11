Співачка Лілу45 представила ритмічний трек, з яким хотіла поїхати на "Євробачення-2023"

Українська співачка Лілу45 у колаборації з інкогніто-проєктом МюсліUA представила нову ритмічну композицію "Be Brave like Ukraine".

З цією піснею Лілу45 подавалася на Національний відбір на "Євробачення-2023", але до фіналу конкурсу не пройшла.

"Наш проєкт МюсліUA набирає обертів і ми хотіли почати співпрацю саме з вокалістами, співаками, які бачать Україну в яскравих та прогресивних фарбах. Лілу45 - саме така! Нехай "Be Brave like Ukraine" стане для кожного українця піснею дня та надовго лишиться у їхніх плейлистах", - прокоментували прем'єру МюсліUA.

Цікаво, що користувачі у соцмережах, після публікації співачкою Лілу45 шматку треку в Instagram, зауважили у коментарях, що приголомшені відмовою оргкомітету Національного Відбору потраплянню "Be Brave like Ukraine" до фіналу та просять подаватись артистів на конкурс наступного року.

"Ми з командою МюсліUA зробили роботу, від якої відчуваємо емоційне збудження. Кожен рядок в пісні - це продумана гра слів та меседжів. Я впевнена, що наша пісня "зайде" аудиторії!" – висловила думку Лілу45.

Наступного тижня МюсліUA та Лілу45 планують випустити стильний кліп на спільну композицію.

Нагадаємо, що днями фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023", гурт TVORCHI випустив символічне відео на свою конкурсну композицію "Heart of Steel".

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