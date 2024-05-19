Співачка Loreen висловилася про Україну та що її приваблює у піснях українців

Переможниця "Євробачення-2023", шведська співачка Loreen висловилася про українських музикантів і Україну.

Як зізнається виконавиця, її любов безмежна до нашої країни та творчості українців. Зокрема, вона зазначила, що найбільше у піснях українців її чіпляє вміння музикантів перетворювати болісний досвід у любов. Також її захоплює тематика цих пісень.

"Я була мільярди разів в Україні. Я люблю її дуже-дуже сильно. Що я найчастіше помічала у ваших виступах – ви співаєте про важливі реальні події, через які пройшли, про живе. Це дивовижно, як біль може породжувати любов", – наголосила Loreen в інтерв'ю Razom.

Переможниця "Євробачення-2023" Loreen / Фото: eurovision.tv

Так, Loreen зізнається, що неодноразово приїздила до України, насолоджувалася тут відпочинком і куштувала безліч страв національної кухні.

"Мені кажуть, щоб я їла ще, коли я вже не голодна", - сміючись, пригадала свою подорож до України артистка.

Нагадаємо, нещодавно переможці "Євробачення-2024" Nemo приголомшили зізнанням, що їхній переможний кубок у формі кришталевого мікрофона забрали організатори.

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