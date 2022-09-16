Співачка LP підняла український прапор на концерті у Варшаві: "Я люблю тебе, Україно! "

Американська співачка LP вже не вперше висловлює свою підтримку українцям.

На своєму концерті у Варшаві виконавиця LP (Лаура Перґоліцці) заспівала на сцені з українським прапором, який із натовпу їй передали фани.

Під час виступу співачка взяла прапор у руки та притиснула до грудей, продовжуючи виконувати пісню. Відео та світлинами з концерту у соцмережах поділилися шанувальники LP.

Крім того, перед початком свого виступу співачка зустрілася з українськими шанувальниками та зробила серію фото із ними. Також LP залишила свій автограф на синьо-жовтому прапорі та написала зворушливе послання до українців.

"Я люблю тебе, Україно! Ви відважні та прекрасні люди", - написала артистка.

Варто зазначити, що це не перший концерт LP, на якому вона підтримує Україну. Влітку американська виконавиця вирушила у тур Європою, де на своїх концертах також виходила на сцену разом із синьо-жовтим прапором і висловлювалася проти війни.

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