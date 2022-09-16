Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Співачка LP підняла український прапор на концерті у Варшаві: "Я люблю тебе, Україно! "

Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Співачка LP підняла український прапор на концерті у Варшаві: "Я люблю тебе, Україно! "

Співачка LP

Американська співачка LP вже не вперше висловлює свою підтримку українцям.

На своєму концерті у Варшаві виконавиця LP (Лаура Перґоліцці) заспівала на сцені з українським прапором, який із натовпу їй передали фани.

Під час виступу співачка взяла прапор у руки та притиснула до грудей, продовжуючи виконувати пісню. Відео та світлинами з концерту у соцмережах поділилися шанувальники LP. 

Крім того, перед початком свого виступу співачка зустрілася з українськими шанувальниками та зробила серію фото із ними. Також LP залишила свій автограф на  синьо-жовтому прапорі та написала зворушливе послання до українців. 

"Я люблю тебе, Україно! Ви відважні та прекрасні люди", - написала артистка. 

Варто зазначити, що це не перший концерт LP, на якому вона підтримує Україну. Влітку американська виконавиця вирушила у тур Європою, де на своїх концертах також виходила на сцену разом із синьо-жовтим прапором і висловлювалася проти війни. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація