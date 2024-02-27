Співачка LP похвалилася худі з прапором Росії та обурила своєю заявою

Американська співачка LP, справжнє ім'я якої Лора Перґоліцці, неочікувано оскандалилася своїм вчинком.

У своєму Instagram артистка похвалилася подарунком, який отримала від російського фан-клубу. Росіяни вручили LP біле худі на якому був зображений корабель у кольорах прапора РФ, а також напис: "Russia official". Співачка розхвалила подарунок росіян та подякувала за такий презент.

Співачка LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Утім, такий вчинок LP обурив користувачів Мережі. Виконавиці нагадали, що вона прославляє країну-агресорку Росію, яка вторглася до України, знищує міста та селища і вбиває невинних людей. Тож, LP ролик з російським триколором швидко видалила. Виконавиця спробувала виправдатися, мовляв, любить всіх своїх прихильників. Також співачка оголосила про свій концертний тур країнами Балтії та запросила туди українців.

"Я дуже пишаюся і вдячна кожному своєму фанату по всьому світу. І я знаю безліч українських біженців. Я б хотіла сказати українським прихильникам, як багато я вас підтримую і завжди підтримувала. Я люблю вас і сподіваюся побачити найближчими тижнями. Дякую, що підтримуєте мене багато років. Не можу дочекатися зустрітися з вами", - виправдалася LP.

Співачка LP / Фото: Associated Press

Утім, користувачі Мережі не оцінили її виправдань. Юзери в Instagram вимагають скасовувати її концерти, а також обурюються, що вона, як публічна людина, підтримує країну-терористку.

Ви велике розчарування для своєї країни. Так, продовжуй носити ці російські толстовки і демонструй свою підтримку путіну.

Прихильниця росії… Я сподіваюся, що кожна цивілізована країна бойкотуватиме ваші шоу

Скасуйте її шоу в Балтії! Вона підтримує терористів! Іди співай в москві

Яке огидне ставлення до росіян, коли вони буквально щодня вбивають українців, ти впливова і маєш думати, що транслювати…Соромно!

Іронічно те, що на початку повномасштабної війни LP підтримувала українців, виступала на концертах з українськими прапорами та зізнавалась у коханні до України.

Читайте також