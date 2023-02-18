Співачка М'ЯТА розповіла, як її син у чотири роки переніс два інсульти: "Йому не можна було робити щеплення"

Українська співачка Юлія Загорська, відома під псевдонімом М'ЯТА поділилася подробицями трагедії, що сталася з її старшим сином Юрієм.

Декілька років тому виконавиця вперше зізналася, що в результаті щеплення, яке хлопчику зробила в дитинстві, у нього сталося порушення в роботі головного мозку. За словами М'ЯТИ, її син у чотири річному віці пережив два інсульти.

Про це артистка розповіла під час розмови з Аліною Доротюк:

"Коли він був маленьким, ми йому зробили щеплення АКДС і в нього почалися судоми після АКДС. Саме після цього. Я сказала про це лікарю-педіатру, вона сказала, нічого, це так має бути, це нормально. Оскільки перша дитина, я навіть подумати не могла, що це не має так бути. Що це не нормально. Вона сказала, що це пройде за декілька місяців. Це дійсно пройшло, я не робила йому наступну АКДС. А потім, за де який час, я йому зробила ще одну АКДС. А як виявилося, йому не можна було робити АКДС і оця АКДС його просто вбила, вбила його мозок", - відверто поділилася М'ЯТА.

Син співачки М'ЯТИ Юрій / Фото: instagram.com/myataua

Виконавиця розповіла, що її син добре розвивався до щеплення, розмовляв, займався англійською з викладачем. Та після щеплення хлопчик з часом припинив говорити:

"Коли ми зробили повністю МРТ і МРС, МРС, це більш така, складна процедура, це рентген головного мозку. І тоді ми побачили, що було два інсульти і саме порушені нервові ці частинки, які відповідають за мовлення, за розвиток, за моторику. До цього він вже говорив. В 2,5 роки він у мене розмовляв, він вчився з вчителем англійської мови, розвивався як нормальна дитина абсолютно. А потім, коли ми зробили щеплення, це все пішло на спад. Тобто він з кожним тижнем почав балакати все менше і менше і ми взагалі перестали чути дитину, він перестав розмовляти", - розповіла про трагедію у родині М'ЯТА.

Співачка М'ята з синами / Фото: instagram.com/myataua

Зараз Юрі 14 років, він переживає підлітковий період і, зізнається співачка, це дуже непростий час:

"Зараз як він почувається… Він росте і 14 років якраз перехідний вік і це надзвичайно складно – жити з дитиною, яка іноді не зовсім розуміє, що він робить, що він говорить, тобто він живе в своєму світі", - поділилася виконавиця.

Співачка М'ЯТА зі старшим сином Юрієм та молодшим сином Матвієм / Фото: instagram.com/myataua

Також М'ЯТА додала, що поділилася цією історією, аби підтримати батьків, які також зіштовхнулися з таким болем.

"Хочу показати своїм прикладом тим батькам, у яких є такі дітки. Що потрібно далі жити, знаходити місце для себе у цьому житті, не віддавати повністю себе дитині. Хоча це зараз звучить дуже жорстоко, але це рятує наразі моє життя і житті всієї моєї родини. Якби я зараз повністю занурилася в життя своєї дитини, я, мабуть, сама б вже померла", - сказала артистка.

Читайте також: