Співачка М'ята вперше розповіла про хворобу сина через щеплення: "Він розмовляє вже"

Артистка зробила документи інвалідності своїй дитині.

Українська співачка М'ята наважилася розказати про те, що сама довго не могла прийняти.

Вперше у програмі ЖВЛ виконавиця розповіла про діагноз свого 13-річного сина Юри. Хлопця Юлія (справжнє ім'я артистки) народила 2008 року. Артистка ледь встигла насолодитися своїм материнством, як раптом:

"Усе добре було доти, поки не зробили перше щеплення. Як виявилося, Юрі взагалі не можна було робити щеплення. У нього було два інсульти. Йому вже 13. У 10 років він тільки почав тримати ручку, тому що рука в нього не працювала. Ми лікуємося по сьогоднішній день. Він розмовляє вже. Зараз я можу сказати те, що я мама, яка в цьому році зробила документи інвалідності своїй дитині", - поділилася М'ята.

Заговорити про це перед телекамерами співачка теж зважилася не просто так.

"Я вирішила розповісти, тому що… Якщо у батьків є особливі діти, то щоб вони просто ніколи не опускали руки й не зневірювалися у своїх дітях", - пояснила артистка.

Співачка М'ята з синами / instagram.com/myataua

Після пережитого зважитися на другу дитину подружжю було дуже важко. Та, як-то кажуть, доля дозволу в них на це не питала. І згодом у родині з'явився другий синочок, якого назвали Матвієм. Поки двоє улюблених чоловіків чекають на неї вдома, з третім - коханим - вона працює, з чоловікомВалерієм, який також є продюсером артистки.

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