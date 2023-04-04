Тільки-но вщух один скандал, як російська співачка МакSим потрапила в інший. Виконавиця знову зірвала власний концерт, вийшовши на сцену в неадекватному стані.

Як пишуть російські пропагандисти, по артистці було видно, що вона почувається зле. Одні переконані, хто МакSим хильнула зайвого та була п'яною, інші ж стверджують, що у неї проблеми зі здоров'ям.

Тим не менш, виконавиця на концерті тяжко стояла на ногах, хиталася та ледь не падала. Артистка зовсім не потрапляла в ноти, співала пісні через слово та тяжко говорила.

Фани пропонують бойкотувати виступи МакSим, адже вона не може відіграти концерт нормально. А от представники артистки критикують це та заявляються, що співачка й далі відіграватиме тур. Цілком можливо, що подібна ситуація повториться в втретє.

Зазначимо, декілька тижнів тому МакSим зривала вже концерт. Тоді російські пропагандисти писали, що вона була у нетверезому стані. Виконавиця теж ледь стояла на ногах та майже не співала. Врешті, тоді концерт закінчився через 20 хвилин після початку.

Нагадаємо, виконавиця МакSим 2017 року потрапила до бази сайту "Миротворець". Вона неодноразово їздила до окупованого росією Криму та знімала кліп у Керчі.

Читайте також: