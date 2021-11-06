Співачка Марілія Мендонса загинула в авіакатастрофі: з'явилося відео з місця події

Співачка Марілія Мендонса загинула в авіакатастрофі: з'явилося відео з місця події

Подейкують, що судно зачепило високовольтні дроти.

У Мережі з'явилося відео з місця події, де загинула бразильська співачка Марілія Мендонса внаслідок авіакатастрофи.

Літак із 26-річною зіркою на борту, яка прямувала на концерт, впав у П'єдаді-де-Каратінга. Внаслідок катастрофи, крім виконавиці загинули ще четверо людей – два пілоти, її дядько і продюсер. Як передає видання G1, судно зачепило високовольтні дроти, в результаті чого, близько 30 тисяч осіб залишилися без електроенергії.

Невдовзі у Мережі з'явилося відео з місця події. На ньому видно, що літак впав під водоспадом. Рятувальники діставали тіла загиблих із судна.

Вдень співачка показувала у своєму Instagram ролик, де йшла до цього літака із гітарою та валізою.

Зауважимо, Марілія Мендонса відома як виконавиця у жанрі сертанехо – місцеве кантрі. 2019 року вона стала лауреаткою премії Grammy Latino.

У співачки залишився маленький син, якому у грудні виповниться два роки.

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