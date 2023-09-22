Співачка Міла Нітіч вперше відверто розповіла про роман з аб'юзером: "Я зайшла у стосунки з алкоголіком"

На початку повномасштабної війни артистка у Польщі зустріла, здавалося б, кохання свого життя.

Українська співачка Міла Нітіч вперше відверто розповіла, як на початку повномасштабної війни познайомилася з чоловіком, який, у підсумку, виявився аб'юзером.

У програмі ЖВЛ Нітіч поділилася, що тоді поїхала до Польщі, аби давати благодійні концерти. Там зустріла, здавалося б, нове кохання. Але так лише здавалось.

"Я зайшла у стосунки з алкоголіком, з людиною, яка не здатна була себе стримувати емоційно. З людиною, яка була абсолютно різною, коли вона була тверезою і коли вона напивалась", - розговорилася Нітіч.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Також Міла зазначила, що хоча чоловік ніколи не здійснював над нею фізичного насильства, але морально артистку знищував дуже сильно:

"В кінцевому результаті мені сказали, що вали туди, звідки ти прийшла. Ти взагалі-то могла б спитатися, чи можна я поїду попрацюю? А я кажу: "Слухай, ти вдарився чи що? Я ніколи нікого не питалася: "Можна я буду працювати". Ти знав, хто я, ми з тобою про це домовлялись", - розповіла виконавиця.

Міла Нітіч / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Міла зізналася, що ці стосунки, врешті, перетворилися на пастку і знущання. Окрім того, екскоханий знаменитості виявився ще й достатньо жадібним і забрів у артистки авто, яке їй подарував:

"Через місяць нашого спільного життя він мені подарував дороговартісну нову автівку за 100 тисяч доларів. А через чотири, коли я не витримала і вирішила піти, він в мене її забрав. І я в кінцевому результаті йому просто подивилась в очі, кажу: "Так ти подарував чи ні?" Бо вона була оформлена на мене. А він каже: "Я що, дурень тобі подарувати машину за 100 тисяч доларів? Міл, я тобі просто дав її покататись", - пригадала Нітіч.

І лише після болючого розриву співачка зрозуміла, що перебувала у стосунках з аб'юзером, який тиснув на неї емоційно.

"Я хочу зараз реально сказати для всіх жінок, послухайте, якщо ви перебуваєте у стосунках з аб'юзером, забудьте про те, що він колись зміниться", - наголосила артистка.

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