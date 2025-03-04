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Співачка MILADANA закликала українців не втрачати віру в Любов і Добро, та презентувала свій новий кліп на пісню ”Моя Віра” Новини компаній

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Співачка MILADANA закликала українців не втрачати віру в Любов і Добро, та презентувала свій новий кліп на пісню ”Моя Віра”

“Ця відеоробота — мій заклик до кожного з вас не втрачати віру в себе, в людей та у світле майбутнє. Я щиро вірю, що любов і доброта здатні змінити світ. Хочу, щоб ця пісня стала для вас натхненням і нагадуванням про те, що навіть у найважчі моменти ми сильніші, ніж здається” написала Міладана під своїм кліпом на youtube.

Молода, талановита українська співачка MILADANA нещодавно з’явилася в українському медіа просторі та вже звернула на себе увагу своєю творчістю.

На відміну від інших виконавців пісні MILADANA не тільки романтичні, але ще й мають глибокий зміст, тому з кожним днем у MILADANA  все більше прихильників, які з нетерпінням чекають виходу кожної нової пісні. Дуже скоро співачка MILADANA презентує свою нову відео-роботу на пісню «Дякую Всесвіту», яка вже потрапила в топові плейлисти Spotify української музики.

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“Сьогодні особливий день — виходить моя нова пісня «Дякую Всесвіту»!

Це історія про вдячність за кожен момент, за всі зустрічі, випробування та мрії, що стають реальністю. Я вклала у неї свою душу і хочу, щоб ви відчули її серцем”, написала MILADANA на своїй сторінці в Instagrаm.

Міладана розповіла, що пісня «Дякую Всесвіту» – «це не просто мелодія, а послання кожному, хто шукає натхнення та підтримку. У кожному рядку – світло, у кожній ноті – любов. Ця пісня про моменти, коли ми зупиняємося та усвідомлюємо, скільки всього прекрасного є в нашому житті. Навіть у складні часи важливо бачити світло і дякувати за те, що маємо. Вдячність відкриває серце, наповнює світлом і допомагає рухатися вперед», – ділиться Miladana.

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Музичне аранжування гармонійно поєднує ніжний вокал співачки з мелодійним звучанням, створюючи атмосферу тепла та натхнення.

Автор Тексту пісень Сергій Пащенко а Музичним продюсером треків став український співак і продюсер Arturro Mass – власник продюсерського центру Mass Production . Його професійний підхід та унікальне звучання допомогли створити атмосферну та глибоку композицію, що зачіпає найтонші струни душі.

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Зараз співачка  MILADANA активно працює над новими музичними проєктами та готує для вас багато цікавого. Слідкуйте за оновленнями та будьте першими, хто почує нові хіти!

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