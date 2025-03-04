Співачка MILADANA закликала українців не втрачати віру в Любов і Добро, та презентувала свій новий кліп на пісню ”Моя Віра”

“Ця відеоробота — мій заклик до кожного з вас не втрачати віру в себе, в людей та у світле майбутнє. Я щиро вірю, що любов і доброта здатні змінити світ. Хочу, щоб ця пісня стала для вас натхненням і нагадуванням про те, що навіть у найважчі моменти ми сильніші, ніж здається” написала Міладана під своїм кліпом на youtube.

Молода, талановита українська співачка MILADANA нещодавно з’явилася в українському медіа просторі та вже звернула на себе увагу своєю творчістю.

На відміну від інших виконавців пісні MILADANA не тільки романтичні, але ще й мають глибокий зміст, тому з кожним днем у MILADANA все більше прихильників, які з нетерпінням чекають виходу кожної нової пісні. Дуже скоро співачка MILADANA презентує свою нову відео-роботу на пісню «Дякую Всесвіту», яка вже потрапила в топові плейлисти Spotify української музики.

“Сьогодні особливий день — виходить моя нова пісня «Дякую Всесвіту»!

Це історія про вдячність за кожен момент, за всі зустрічі, випробування та мрії, що стають реальністю. Я вклала у неї свою душу і хочу, щоб ви відчули її серцем”, написала MILADANA на своїй сторінці в Instagrаm.

Міладана розповіла, що пісня «Дякую Всесвіту» – «це не просто мелодія, а послання кожному, хто шукає натхнення та підтримку. У кожному рядку – світло, у кожній ноті – любов. Ця пісня про моменти, коли ми зупиняємося та усвідомлюємо, скільки всього прекрасного є в нашому житті. Навіть у складні часи важливо бачити світло і дякувати за те, що маємо. Вдячність відкриває серце, наповнює світлом і допомагає рухатися вперед», – ділиться Miladana.

Музичне аранжування гармонійно поєднує ніжний вокал співачки з мелодійним звучанням, створюючи атмосферу тепла та натхнення.

Автор Тексту пісень Сергій Пащенко а Музичним продюсером треків став український співак і продюсер Arturro Mass – власник продюсерського центру Mass Production . Його професійний підхід та унікальне звучання допомогли створити атмосферну та глибоку композицію, що зачіпає найтонші струни душі.

Зараз співачка MILADANA активно працює над новими музичними проєктами та готує для вас багато цікавого. Слідкуйте за оновленнями та будьте першими, хто почує нові хіти!