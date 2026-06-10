Співачка Монастирська розсекретила щемливу зустріч з Сарою Джессікою Паркер: "Переймалась нашими реаліями"

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

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Відома українська оперна співачка Людмила Монастирська розсекетила щемливу зустріч з американською акторкою Сарою Джессікою Паркер.

Артистка виступала в Метрополітен-опері, що в США. Зокрема, Людмила Монастирська виконувала головну партію в опері «Турандот». Як виявилося, після заходу до гримерки знаменитості завітала зірка Голлівуду Сара Джессіка Паркер, про що йдеться в проєкті «ЖВЛ представляє».

Акторка побувала на опері. Артистка опинилась в одній ложі з постійним представником України при ООН Сергієм Мельником та його дружиною Світланою, яка й запропонувала Паркер зустрітися з українцями. Знаменитість прийняла запрошення.

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Сара Джессіка Паркер зустрілась з Людмилою Монастирською / © скриншот з відео

Людмила Монастирська не приховує, що була приємно здивована. Сара Джессіка Паркер привітала з успішним виступом. Разом із тим співачка говорить, що зірка Голлівуду щиро переймалась проблемами України та жахливими реаліями, в яких доводиться жити українцям.

«Не очікувала взагалі нікого, окрім своїх колег і пана посла з дружиною. Коли бачу, пані Джессіка там. Тому це було особисто для мене неочікувано. Вона дуже вітала з успішним виступом, тріумфом, бо були овації, публіка дуже гарно сприйняла. Дуже переймалась нашими проблемами, жахливими українськими реаліями, дуже підтримувала», — пригадує артистка.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Енн Гетевей зробила особливий жест на публіці на знак підтримки України. Тим самим артистка приємно здивувала українців.

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