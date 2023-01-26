Співачка Монеточка розповіла про цькування через антивоєнну позицію: "Обмалювали двері квартири"

Популярна російська співачка Монеточка, яка на початку повномасштабної війни засудила дії Росії та підтримала Україну, розповіла, як її цькують за антивоєнну позицію.

Артистка зізналась, що такі публічні цькування почалися нещодавно, зокрема – за декілька днів до того, як її визнали "іноагенткою" в РФ. Співачку почали критикувати на телебаченні та у соцмережах російські пропагандисти. Ба більше, артистці навіть обмалювали двері квартири.

Монеточка / Фото: instagram.com/monetochkaliska

"Я висловлююся проти війни вже 10 місяців, але "хвиля праведного хейту" наздогнала мене тільки в останній тиждень, почалася різко і якось "штучно", рівно за два дні до іноагенства - тут і одночасні висловлювання одразу кількох висловлювачів, і купа статей у Z-пабліках, які раніше майже на мене не звертали уваги, і сюжети на ТБ, і обмальовані двері моєї квартири", - розповіла співачка в Instagram.

Виконавиця додала, що таким чином її не залякають. Ба більше, вона розповіла, що всі її близькі та знайомі поділяють її позицію.

Монеточка / Фото: instagram.com/monetochkaliska

"Якщо ви намагаєтеся показати, як мене всі довкола ненавидять, то я вам однаково не повірю. Жоден з моїх близьких друзів, колег по цеху не відвернувся від мене, я відчуваю стільки підтримки, скільки ніколи не відчувала раніше... А ще з нашого з Ванею (Noize MC – прим. ред.) благодійного збору на гуманітарну допомогу українцям, понад сто тисяч євро надійшло від наших слухачів саме з Росії", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Монеточка засудила війну в Україні та емігрувала з Росії. Також артистка разом з репером Noize MC давала благодійні концерти, кошти на яких збирала на гуманітарні потреби українців.

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