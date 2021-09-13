Співачка Мята вперше розповіла про діагноз свого 13-річного сина

У хлопчика ураження головного мозку.

Українська співачка Мята вперше розповіла про діагноз свого сина.

Так, виконавиця виховує двох синів 13-річного Юрія та 7-річного Матвія. У старшого хлопчика ураження головного мозку. Як розповіла артистка у програмі "Зірковий шлях", коли йому було 4 роки, почався зворотний розвиток.

Мята з дітьми / instagram.com/myataua

"У нього на головному мозку два рубці, тобто, це як інсульт стався, які не заживають. У нас таких дітей не було на той час де лікувати. Ми знайшли єдину клініку та єдиного лікаря, який правильно поставив діагноз. Бо раніше що? Віддавали таких діток до школи-інтернату, закривали, щоб їх не бачили", – поділилася виконавиця.

Юлія Загорська (справжнє ім'я Мяти – Ред.) додала, що до 10 років Юрко навчався у приватній школі, де були спеціалісти, які могли працювати з такими дітьми. Останні ж роки, її син навчається у державній школі в інклюзивному класі. Співачка зазначила, що таких закладів дуже мало і коштує навчання у приватних недешево – близько 25 тисяч гривень на місяць.

Мята з дітьми / instagram.com/myataua

Втім, одна з головних проблем — нерозуміння людей. Артистка поділилася, що багато людей і досі неадекватно реагує на Юрка: "Раніше, якщо він міг щось викрикнути – одразу дивилися: "Боже, у вас невихована дитина!".

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