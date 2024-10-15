Співачка Олівія Родріго просто під час концерту провалилася в яму в сцені: фани шоковані її реакцією

Американська акторка та співачка Олівія Родріго просто під час концерту провалилася в яму, що була розташована у сцені.

Зокрема, неприємний інцидент, який трапився з артисткою, потрапив на відео та розвірусився Мережею. У ролику видно, як знаменитість йшла сценою та спілкувалася з прихильниками. Чи то Родріго настільки захопилася виступом, чи то її засліпили софіти, однак вона не помітили ями у сцені та повністю в неї провалилася.

Фани були занепокоєні, утім, зірка одразу вилізла з ями та поквапилася їх заспокоїти. Олівія Родріго, схоже, не отримала серйозних травм, адже зазначила, що з нею все гаразд, та віджартувалася, що падіння – це весело.

Співачка Олівія Родріго просто під час концерту впала в яму на сцені

"О Боже мій, це було весело. Зі мною все добре. Іноді на сцені просто є дірка. Все в порядку", - зазначила зірка.

Фани виконавиці підтримали її бурхливими оплесками, а вона ж тим часом продовжила виступ. А от користувачі Мережі були просто шоковані реакцією співачки на падіння. Вони писали, що саме такий вигляд має професіоналізм, який на сцені проявила Родріго.

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин під час концерту впав зі сцени просто на глядачів. Це сталося, коли артист виконував композицію "Вже не сам".

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