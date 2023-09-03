Співачка-початківиця підкорила незвичайним голосом і змусила тренерів з першої секунди розвернутися

Останньою у першому епізоді на сцену "Голосу країни-13" вийшла спробувати свої сили фольклористка Анастасія Чабан.

Виконавиця співає на беквокалі у Kozak Siromaha, а також грає на різних музичних інструментах. Анастасія прийшла спробувати свої сили на "Голосі країни-13" з піснею Наді Дорофєєвої "Вотсап". Артистка виконала трек у своєму унікальному стилі.

Тренери були просто приголомшені незвичайним та потужним голосом артистки, тож одразу всі четверо наставники натиснули червону кнопку. Іван Клименко взагалі упізнав Анастасію, адже йому вже доводилося працювати з дівчиною.

Анастасія Чабан / Фото: скриншот з відео

"Стася, мушу сказати, що ти маєш йти лише до моєї команди. Навіть не розглядай інші варіанти. Я сподіваюся, ти розумієш чому. Ти унікальна! Таких, як ти, не існує. Ти показуєш фольклор по-новому. Це те, що Україні зараз дуже потрібно. Я знаю твої можливості, я знаю, якщо сюди ще доєднати твої вміння бути мультиінструменталісткою і показати це на сцені. Я впевнений, якщо ти підеш до мене, ми це все покажемо. Ми покажемо всій Україні, наскільки ти крута", - прокоментував Іван Клименко.

Інші тренери теж спробували поборотися за учасницю. Однак Анастасія зробила свій вибір на користь Івана Клименка.

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