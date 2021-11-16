Співачка помочилася на фаната: артистку жорстко розкритикували

Поведінку артистки назвали непристойною.

Американську співачку, солістку кавер-гурту Brass Against Софію Урісту, яка під час концерту помочилася на фаната, жорстко розкритикували у Мережі.

Зокрема, користувачі зазначали, що поведінка співачки непристойна. Так, вони вважають, що співачку потрібно покарати за такий вчинок. Деякі ж юзери переконані, що "у Софії не все добре з головою". Також вони здивовані, чому фанат після інциденту продовжував далі веселитися на концерті, пише New York Post.

Певно артистка довго терпіла і не знала, як то краще зробити

Наразі відомо, що до поліції надійшла скарга на непристойну поведінку співачки. Відповідно до законів штату Флорида дівчині можуть висунути звинувачення за "публічне оголення статевих органів у громадських місцях". Їй загрожує ув'язнення строком до 1 року або штраф у розмірі 1 тис доларів.

До речі, один юзер поцікавився, хто потім прибирав сцену. Колектив відповів, що Софія після концерту сама все вимивала.

Нагадаємо, під час виступу артистка запросила глядача з натовпу на сцену, поклала його на підлогу, зняла штани та помочилася йому на обличчя. І все це під гучні вигуки присутніх.

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