Співачка помочилася на фаната: артистку жорстко розкритикували

Поведінку артистки назвали непристойною.
Американську співачку, солістку кавер-гурту Brass Against Софію Урісту, яка під час концерту помочилася на фаната, жорстко розкритикували у Мережі.
Зокрема, користувачі зазначали, що поведінка співачки непристойна. Так, вони вважають, що співачку потрібно покарати за такий вчинок. Деякі ж юзери переконані, що "у Софії не все добре з головою". Також вони здивовані, чому фанат після інциденту продовжував далі веселитися на концерті, пише New York Post.
Наразі відомо, що до поліції надійшла скарга на непристойну поведінку співачки. Відповідно до законів штату Флорида дівчині можуть висунути звинувачення за "публічне оголення статевих органів у громадських місцях". Їй загрожує ув'язнення строком до 1 року або штраф у розмірі 1 тис доларів.
До речі, один юзер поцікавився, хто потім прибирав сцену. Колектив відповів, що Софія після концерту сама все вимивала.
Нагадаємо, під час виступу артистка запросила глядача з натовпу на сцену, поклала його на підлогу, зняла штани та помочилася йому на обличчя. І все це під гучні вигуки присутніх.
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