Співачка помочилася на фаната на сцені: хто ще з зірок надзюрив привселюдно

Співачка помочилася на фаната на сцені: хто ще з зірок надзюрив привселюдно

Ці витівки юзери, мабуть, не забудуть ніколи.

У Мережі декілька днів обговорюють скандальний вчинок американської співачки, солістки кавер-гурту Brass Against Софії Урісти.

Так, під час виступу на фестивалі Welcome To Rockville у США виконавиця запросила глядача з натовпу на сцену, поклала його на підлогу, зняла штани та помочилася йому на обличчя.

Певно артистка довго терпіла і не знала, як то краще зробити

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати схожі шалені витівки інших знаменитостей.

Джастін Бібер

Джастін Бібер / Getty Images

Канадійський співак Джастін Бібер 2013 року влаштував п'яний дебош в одному з ресторанів Нью-Йорка. Артист з друзями увірвався на кухню, де справив потребу у відро. Витівку зірка прокоментував так: "Це честь для вашого ресторану!". Після цього зірка взяв миючий засіб, який вилив на портрет Білла Клінтона з лайкою: "Пішов на***, Білле Клінтоне!".

Каньє Вест

Каньє Вест / Associated Press

Минулого року репер частенько спантеличував фанів дивакуватими вчинками. Так, після того, як зірка проголосив себе новим Мойсеєм, він поклав до унітазу свою статуетку "Греммі" та надзюрив на неї. Більше того, зірка знімав процес на відео і опублікував ролик у своєму Twitter. Зауважимо, тоді артист балотувався на пост президента США.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Рон Перлман

Рон Перлман / Getty Images

Американський актор Рон Перлман хоч і не мочився привселюдно, але за допомогою своєї сечі проявив ненависть до горезвісного продюсера Гарві Вайнштейна. Так, одного разу зірка помочився собі на руку перед рукостисканням з Гарві. Про це знаменитість сам розповів у Twitter.

"Я коли-небудь розповідав вам про те, як Гарві Вайнштейн сказав мені обов'язково потиснути йому руку на благодійному заході, і я пішов до вбиральні, помочився на всю руку, а потім одразу вирушив до нього на сцену?" – написав зірка.

Він зазначив, що робив це, ще не знаючи про сексвитівки Вайнштейна, а просто тому, що він йому не подобався.

Did I ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure I shook his hand at a charity event, so I stopped in the mens room and pissed all over my hand, then went straight up to him on the receiving line? I think about that every time lil donnie opens up his KFC. — Ron Perlman (@perlmutations) June 25, 2018

Жерар Депардьє

Жерар Депардьє / Associated Press

А от актор Жерар Депардьє сконфузився не через свою шкідливість, а через форсмажор. Так, знаменитість помочився у пляшечку просто в літаку. Артист випив перед рейсом два літри води, коли летів з Парижа до Дубліна. Коли йому "приспічило" до вбиральні, вона виявилася закритою. Жерар нічого ліпшого не вигадав, як справити потребу у пляшку з-під води. Втім, за словами очевидців, пляшка переповнилася і актор забруднив килим у салоні літака. Зі свого боку, представники Депардьє запевнили, що актор не був п'яний, просто він не витерпів, оскільки йому тричі відмовили відкрити туалет.

Джаред Гасселхофф

Джаред Гасселхофф / ТСН.ua

Басист американського панк-гурту Bloodhound Gang Джаред Гасселхофф під час виступу в Києві 2013 "помочився" на сцені на прапор України. Цікаво, що за день до цього музикант підтерся прапором Росії на концерті в Одесі.

Тоді київські правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а розлючені хакери вирішили помститися за український стяг та атакували сайт музикантів. Також СБУ заборонила Джареду в'їзд до України на 5 років.

Втім, невдовзі артист перепросив за свою поведінку та пояснив, що не мочився на прапор, а це була всього лиш постановка з кетчупом. За його словами, колектив під час своїх концертів розігрує виставу, в якій вокаліста "карають" за те, що той виконує пісні групи Depeche Mode.

"Я вийшов зі штучним статевим органом, соліст нібито відірвав його, а у мене в ремені був спеціальний пристрій з помпою, за допомогою якого я імітував розбризкування крові", - сказав басист, додавши, що кетчуп потрапив на прапор випадково.

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