Співачка помочилася на фаната просто на сцені під час виступу

Інцидент стався під час фестивалю Welcome To Rockville у США.
Американська співачка, солістка кавер-гурту Brass Against Софія Уріста спантеличила вчинком під час нещодавнього виступу на фестивалі Welcome To Rockville у США.
Під час виступу артистка запросила глядача з натовпу на сцену, поклала його на підлогу, зняла штани та помочилася йому на обличчя. І все це під гучні крики присутніх. Що б це означало, невідомо.
Однак згодом на офіційній сторінці гурту в Facebook з'явилося звернення, у якому сказано, що солістка "трохи захопилася" і що ніхто з учасників колективу цього не очікував. "І це те, чого ви більше ніколи не побачите на шоу Brass Against ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що можливість коментувати пост гурт обмежив.
Читайте також: