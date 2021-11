Співачка помочилася на фаната просто на сцені під час виступу

Інцидент стався під час фестивалю Welcome To Rockville у США.

Американська співачка, солістка кавер-гурту Brass Against Софія Уріста спантеличила вчинком під час нещодавнього виступу на фестивалі Welcome To Rockville у США.

Під час виступу артистка запросила глядача з натовпу на сцену, поклала його на підлогу, зняла штани та помочилася йому на обличчя. І все це під гучні крики присутніх. Що б це означало, невідомо.

Певно, артистка довго терпіла і не знала, як то краще зробити

Однак згодом на офіційній сторінці гурту в Facebook з'явилося звернення, у якому сказано, що солістка "трохи захопилася" і що ніхто з учасників колективу цього не очікував. "І це те, чого ви більше ніколи не побачите на шоу Brass Against ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що можливість коментувати пост гурт обмежив.

