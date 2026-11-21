Співачка Слава / © фото з соцмереж

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Російська співачка Слава, яка підтримує війну в Україні та є палкою прихильницею путіна, зганьбилась п’яною витівкою в Китаї.

Скандальна виконавиця відпочивала на острові Хайнань. У путіністка не минає відпустка без алкоголю. І дійшло до того, що через витівку Слави довелося втрутитися поліції.

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Так, скандальна співачка на підпитку вирішила порозважати у чайхані росіян, а заодно й показати китайцям, що таке справжня російська культура. Путіністка влаштувала імпровізований концерт, при цьому голосно горлала пісні. Однак місцеві не оцінили такого «концерту». Вони викликали поліцію. Правоохоронці прибули до чайхани та розігнали всіх присутність. Тим часом у путіністки її «хвилинка слави завершилась».

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Співачка Слава / © фото з соцмереж

Яка позиція у Слави щодо війни в Україні

Російська співачка Слава до початку повномасштабної війни в Україні не робила жодних публічних заяв. Щоправда, вона підтримувала окупацію Криму, незаконно їздила на територію півострова та давала там концерти. За це їй заборонили в’їзд до України.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, що Слава показала свою справжню позицію. Вона підтримала російську агресію та робила різкі висловлювання щодо України та українців. Щоправда, Z-патріотизм скандальної співачки похитнувся, коли ЗСУ почали обстрілювати РФ дронами. Виконавиця почала благати про мир та припинення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Том Круз обурив вчинком. Знаменитість заспівав хвалебні оди РФ і похизувався, що вміє говорити російською.

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