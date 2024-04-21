Співачка Ріанна відверто зізналася, про що шкодує: "Зробила багато дурниць"

Барбадоська співачка Ріанна розповіла про що вона шкодує після того, як стала мамою двох дітей.

Так, в інтерв'ю Vogue співачка зізналася, що їй неабияк соромно за свої провокативні луки в минулому, які були занадто відвертими. Оглядаючись назад, співачка щиро не розуміє, як можна було одягнути вбрання, через які виднілися її інтимні частини тіла. За словами Ріанни, коли вона стала мамою, її смаки в одязі різко змінилися й тоді вона усвідомила свої попередні помилки в стилі.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

"Це прозвучить доволі лицемірно, але… Я зробила багато дурниць за своє життя. Я ходила з оголеними сосками, з спідньою білизною, яка видніється з-під одягу... Втім, багато речей я переоцінила тоді, коли стала мамою. Нині вже мислю як молода досвідчена жінка та мама. Я усвідомила, що нізащо б більше не одягла такі речі. Я просто дивуюся собі: "Я справді робила це? Дійсно, соски, які просвічуються?", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ріанну запідозрили у третій вагітності. На тлі таких чуток співачка попозувала у спідній білизні й дала чітку відповідь фанам.

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