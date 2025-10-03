Співачка ROXOLANA показала свою маму і здивувала схожістю з нею

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA поділилася новим відео з мамою Лесею, де вони разом розкрили кілька б’юті секретів.

Підписники одразу звернули увагу, що мати й донька надзвичайно схожі. У ролику мама виконавиці показала, як користується одним олівцем для брів, очей та губ. Також вона застосовує рум’яна не лише на щоки, а й на повіки, лоб і навіть губи. Співачка зізналася, що частину цих прийомів перейняла у мами.

Наприкінці відео жінка розпустила волосся та поділилася, що миє його лише раз на тиждень і тоді ж робить укладку. Саме цей момент викликав найбільше захоплення серед коментаторів.

ROXOLANA з мамою / © instagram.com/roxolanas

Юзери залишили чимало компліментів та теплих слів. У коментарях прихильники наголосили, що хотіли б бачити маму співачки у відео частіше.

О Боже мій, я просто ахнула, як мама ще волосся розпустила! Така ніжна енергія від вас обох, супер!

Ви обидві красуні, маму тепер показуйте частіше

У вашої мами чудовий колір волосся, має дуже стильний вигляд!

Нагадаємо, нещодавно на великому концерті MONATIK у Палаці спорту ROXOLANA показала вагітний животик. Під час виступу співак розсекретив стать майбутньої дитини артистки.