Гламур
179
1 хв

Співачка ROXOLANA показала свою маму і здивувала схожістю з нею

Мама артистки розсекретила стильні прийоми для доглянутого вигляду.

Злата Ковтун
ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA поділилася новим відео з мамою Лесею, де вони разом розкрили кілька б’юті секретів.

Підписники одразу звернули увагу, що мати й донька надзвичайно схожі. У ролику мама виконавиці показала, як користується одним олівцем для брів, очей та губ. Також вона застосовує рум’яна не лише на щоки, а й на повіки, лоб і навіть губи. Співачка зізналася, що частину цих прийомів перейняла у мами.

Наприкінці відео жінка розпустила волосся та поділилася, що миє його лише раз на тиждень і тоді ж робить укладку. Саме цей момент викликав найбільше захоплення серед коментаторів.

ROXOLANA з мамою / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA з мамою / © instagram.com/roxolanas

Юзери залишили чимало компліментів та теплих слів. У коментарях прихильники наголосили, що хотіли б бачити маму співачки у відео частіше.

  • О Боже мій, я просто ахнула, як мама ще волосся розпустила! Така ніжна енергія від вас обох, супер!

  • Ви обидві красуні, маму тепер показуйте частіше

  • У вашої мами чудовий колір волосся, має дуже стильний вигляд!

Нагадаємо, нещодавно на великому концерті MONATIK у Палаці спорту ROXOLANA показала вагітний животик. Під час виступу співак розсекретив стать майбутньої дитини артистки.

179
