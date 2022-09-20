Співачка Руслана біля Капітолію емоційно звернулася українців в Америці: "Лобіюйте Україну!"

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко долучилася до українських активістів у Вашингтоні. Співачка закликала усіх українців, що перебувають в США, звертати увагу американської влади на війну.

"Активізуйтеся, щоби провести зустрічі з американськими конгресменами. Лобіюйте Україну! Просіть зброю для наступу! Просіть енергетичну допомогу! Просіть про допомогу у розслідуванні вже більше, ніж 30 тис. злочинів, що скоїла Росія проти українців. Ми маємо переконувати американців допомогти нам, чим швидше зупинити криваву війну Путіна, бо кожну хвилину в Україні гинуть наші з вами побратими", - написала у Instagram Руслана.

Руслана Лижичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Біля стін Білого дому співачка також звернулася до президента США Джо Байдена з прохання пришвидшити надання допомоги для України.

"Закликаю всіх українців долучатися до цих щоденних мітингів біля Білого Дому, також не втомлюватися виходити у своїх містах, де б ви не були. Як людина, яка день-у-день стояла на Майдані, я знаю, що перемагає той, хто не зійде, поки не переможе. Сьогодні українці як пензлики в руках Бога: творять натхнення, якого ще не було", - додала Руслана.

Руслана Лижичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

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