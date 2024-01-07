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Співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою та розчулила зверненням до неї

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою та розчулила зверненням до неї

Руслана з мамою / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Артистка привітала рідну людину з днем народження.

Переможниця "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко замилувала кадрами з мамою та привітала її зі святом.

Сьогодні, 7 січня, мама артистки святкує день народження. З цієї нагоди Руслана присвятила їй допис в Instagram, де показала їхню світлину. Щасливі мама з донькою ніжно обіймають одна одну.

Під фото співачка залишила вітальний підпис. Зокрема, Руслана пригадала слова мами. Вона розповіла, що ці рядки колись їй присвятила саме вона. А тепер артистка хоче з ними ж звернутися до своєї найріднішої людини.

"Моя душа обрала тебе і тільки тебе… Таку красиву і дивовижну. Таку ніжну і талановиту. Таку запальну і усміхнену. Таку мужню і романтичну. Таку щиру і щедру… Таку, як мільярд зірок! Ти для мене все… Все моє життя… Ти маєш бути щаслива, і я все зроблю для цього. Я все зроблю для тебе… Все неможливе. Тільки, щоб ми були завжди разом. Я люблю тебе", - розчулила зірка.

Руслана з мамою / © instagram.com/ruslana.lyzhychko
Руслана з мамою / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Окрім того, знаменитість побажала іменинниці бути завжди щасливою: "Я бажаю тобі величезного найбільшого щастя, бо ти і є щастя. Щастя всього мого життя".

Своєю чергою шанувальники також щиро привітали маму артистки з особливим святом.

  • Вітаю Вашу маму з днем народження. Бажаю їй і Вам міцного здоров'я, щастя, мирного неба, і довгих-довгих років
  • Вітання мамі, подяка за таку чудову тебе! Щастя та многая літа
  • Красуні! Многая літа, здоров'я, жіночого щастя! Перемоги Україні, мирного життя!

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська ніжно привітала свою доньку з 17-річчям і показала рідкісні фото.

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Дата публікації
Перегляди
547
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