Співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою та розчулила зверненням до неї

Артистка привітала рідну людину з днем народження.
Переможниця "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко замилувала кадрами з мамою та привітала її зі святом.
Сьогодні, 7 січня, мама артистки святкує день народження. З цієї нагоди Руслана присвятила їй допис в Instagram, де показала їхню світлину. Щасливі мама з донькою ніжно обіймають одна одну.
Під фото співачка залишила вітальний підпис. Зокрема, Руслана пригадала слова мами. Вона розповіла, що ці рядки колись їй присвятила саме вона. А тепер артистка хоче з ними ж звернутися до своєї найріднішої людини.
"Моя душа обрала тебе і тільки тебе… Таку красиву і дивовижну. Таку ніжну і талановиту. Таку запальну і усміхнену. Таку мужню і романтичну. Таку щиру і щедру… Таку, як мільярд зірок! Ти для мене все… Все моє життя… Ти маєш бути щаслива, і я все зроблю для цього. Я все зроблю для тебе… Все неможливе. Тільки, щоб ми були завжди разом. Я люблю тебе", - розчулила зірка.
Окрім того, знаменитість побажала іменинниці бути завжди щасливою: "Я бажаю тобі величезного найбільшого щастя, бо ти і є щастя. Щастя всього мого життя".
Своєю чергою шанувальники також щиро привітали маму артистки з особливим святом.
- Вітаю Вашу маму з днем народження. Бажаю їй і Вам міцного здоров'я, щастя, мирного неба, і довгих-довгих років
- Вітання мамі, подяка за таку чудову тебе! Щастя та многая літа
- Красуні! Многая літа, здоров'я, жіночого щастя! Перемоги Україні, мирного життя!
Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська ніжно привітала свою доньку з 17-річчям і показала рідкісні фото.
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