Співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою та розчулила зверненням до неї

Переможниця "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко замилувала кадрами з мамою та привітала її зі святом.

Сьогодні, 7 січня, мама артистки святкує день народження. З цієї нагоди Руслана присвятила їй допис в Instagram, де показала їхню світлину. Щасливі мама з донькою ніжно обіймають одна одну.

Під фото співачка залишила вітальний підпис. Зокрема, Руслана пригадала слова мами. Вона розповіла, що ці рядки колись їй присвятила саме вона. А тепер артистка хоче з ними ж звернутися до своєї найріднішої людини.

"Моя душа обрала тебе і тільки тебе… Таку красиву і дивовижну. Таку ніжну і талановиту. Таку запальну і усміхнену. Таку мужню і романтичну. Таку щиру і щедру… Таку, як мільярд зірок! Ти для мене все… Все моє життя… Ти маєш бути щаслива, і я все зроблю для цього. Я все зроблю для тебе… Все неможливе. Тільки, щоб ми були завжди разом. Я люблю тебе", - розчулила зірка.

Руслана з мамою / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Окрім того, знаменитість побажала іменинниці бути завжди щасливою: "Я бажаю тобі величезного найбільшого щастя, бо ти і є щастя. Щастя всього мого життя".

Своєю чергою шанувальники також щиро привітали маму артистки з особливим святом.

Вітаю Вашу маму з днем народження. Бажаю їй і Вам міцного здоров'я, щастя, мирного неба, і довгих-довгих років

Вітання мамі, подяка за таку чудову тебе! Щастя та многая літа

Красуні! Многая літа, здоров'я, жіночого щастя! Перемоги Україні, мирного життя!

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська ніжно привітала свою доньку з 17-річчям і показала рідкісні фото.

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