Співачка Руслана потужно переспівала легендарну пісню "Ой у лузі червона калина..." грецькою мовою

На сцені у Афінах співачка співала із українським прапором.

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко грецькою мовою переспівала пісню "Ой у лузі червона калина...", яка вже стала легендарною.

Несподіваний виступ відбувся під час благодійного концерту співачки у Афінах. Руслана вийшла на сцену у шкіряному костюмі та із українським прапором у руках.

Частину композиції Руслана виконала грецькою, а у кінці потужно заспівала рідною мовою, українською. Відео з виступу співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники виконавиці не очікували такої версії популярної пісні та були здивовані виступом Руслани. Своїми враженнями фани поділилися у коментарях під публікацією.

Ми були на концерті! Це чудово!

Вам браво! Неймовірно!

Дякуємо за ваш виступ!

Нагадаємо, що зараз Руслана, як і більшість українських артистів, дає благодійні концерти за кордоном. Не так давно співачка побувала у США, де біля стін Капітолію звернулася до українців.

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