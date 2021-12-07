Співачка SHADU емоційно відповіла на образливі слова Дурнєва та запідозрила його у пластиці

Співачка SHADU емоційно відповіла на образливі слова Дурнєва та запідозрила його у пластиці

Артистка натякнула, що шоумен зробив пластичну операцію підборіддя.

Українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, емоційно відповіла на образливі слова блогера Олексія Дурнєва.

Так, нещодавно виконавиця заявила, що після косметологічних послуг її обличчя сильно набрякло. Кілька днів артистка рятувалася лише знеболювальними, оскільки їй було складно їсти, пити і спати. У своєму шоу "ДСС" на YouTube-каналі Дурнєв висміяв дії співачки. Також шоумен прирівняв волосся знаменитості до вафель.

"А ця зачіска? Вафельниця… Як таке взагалі відбувається? Таке ж волосся не росте насправді. Ти така сидиш і думаєш: "Я хочу, щоб моє волосся було схоже на вафлі. Це буде красиво, я вийду на вулицю і люди: "О, здається, у цієї дівчини вафлі замість волосся", – сказав Олексій.

Коментарі з боку артистки не забарилися. SHADU емоційно відреагувала у своєму Instagram. "Ви давно у своєму житті бачили вафлі?" – сказала співачка та опублікувала фото бельгійських вафель.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

instagram.com/offi_shadu

Також артистка додала, що користується послугами одного з найкращих косметологів і те, що сталася алергічна реакція - нормально, адже кожен організм індивідуальний.

Втім, виконавиця не зупинилася і у відповідь запідозрила Дурнєва у пластиці другого підборіддя.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

"А як щодо вашого зробленого підборіддя? Цікаво, для кого ви його робили? Для кого старалися? Це були уколи краси? Якщо так, то який був набряк? Чи це була, не дай Боже, пластика?" – заявила вона.

Зі свого боку, Дурнєв поки що не відповів на ці закиди.

Читайте також: