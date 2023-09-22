Співачка SHADU на рідкісному фото показала свого чоловіка вперше після інсульту: "Люблю тебе"

Відома українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, поділилася романтичним фото зі своїм чоловіком Андрієм.

Побачити світлини пари на сторінці виконавиці рідкість, але Ксенія все ж таки поділилася новим кадром у день народження свого обранця. У Instagram-stories співачка ніжно привітала коханого з днем народження.

На світлині, якою поділилася виконавиця, вона позувала разом з чоловіком у ресторані. Андрій ніжно приобійняв дружину та разом з нею усміхався на камеру. Для спільного виходу SHADU обрала чорну сукню з білим комірцем, зробила легкий макіяж та розпустила волосся.

SHADU з чоловіком / Фото: instagram.com/offi_shadu

"Сьогодні день народження у мого коханого чоловіка. Люблю тебе", - написала виконавиця.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року SHADU розповіла про складну ситуацію, яка трапилася в їхній родині. Декілька років тому коханий співачки ледь не помер - чоловік переніс інсульт. Для пари це було складне випробування, проте зараз вони згадують про це, як про страшний сон.

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