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Співачка SHADU на рідкісному фото показала свого чоловіка вперше після інсульту: "Люблю тебе"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Співачка SHADU на рідкісному фото показала свого чоловіка вперше після інсульту: "Люблю тебе"

SHADU / Фото: instagram.com/offi_shadu

Коханий артистки святкує день народження.

Відома українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, поділилася романтичним фото зі своїм чоловіком Андрієм. 

Побачити світлини пари на сторінці виконавиці рідкість, але Ксенія все ж таки поділилася новим кадром у день народження свого обранця. У Instagram-stories співачка ніжно привітала коханого з днем народження. 

На світлині, якою поділилася виконавиця, вона позувала разом з чоловіком у ресторані. Андрій ніжно приобійняв дружину та разом з нею усміхався на камеру. Для спільного виходу SHADU обрала чорну сукню з білим комірцем, зробила легкий макіяж та розпустила волосся. 

SHADU з чоловіком / © instagram.com/offi_shadu
SHADU з чоловіком / Фото: instagram.com/offi_shadu

"Сьогодні день народження у мого коханого чоловіка. Люблю тебе", - написала виконавиця.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року SHADU розповіла про складну ситуацію, яка трапилася в їхній родині. Декілька років тому коханий співачки ледь не помер - чоловік переніс інсульт. Для пари це було складне випробування, проте зараз вони згадують про це, як про страшний сон.

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Дата публікації
Перегляди
900
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