Співачка SHADU підхопила "Омікрон" та назвала свої симптоми: "Температура, кашель, блювота"

Артистка отримала позитивний тест на коронавірус.

Українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, захворіла на коронавірус.

Артистка в сторіз свого Instagram показала позитивний тест на COVID-19. Через хворобу виконавиця на декілька днів зникла з Мережі, але тепер вийшла на зв'язок і розповіла, як все почалося. Так, кепсько знаменитості стало у вівторок.

instagram.com/offi_shadu

"Ранок. Не можу встати з ліжка. Я вам не можу передати як мені було погано. Жахлива блювота весь ранок. Мене трясло від температури у прямому сенсі цього слова. Я одягнула на себе дуже багато речей та лежала під двома ковдрами", - поділилася артистка.

instagram.com/offi_shadu

Жахливе самопочуття тривало понад три дні, але зараз співачка почувається ліпше. З основних симптомів вона виокремила: кашель, температуру, нежить, блювоту та запаморочення.

instagram.com/offi_shadu

SHADU додала, що зараз на "Омікрон" хворіють її чоловік, батьки, бабуся з дідусем та багато друзів.

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