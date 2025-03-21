Співачка Sia розлучається з чоловіком після народження доньки й двох років шлюбу

Австралійська співачка Sia, справжнє ім'я якої Сія Ферлер, подала заяву на розлучення з чоловіком, продюсером Деном Бернардом.

Шлюб пари протривав два роки. За цей час у них народилася донечка, якій зараз 11 місяців. Про рішення подружжя йти окремими шляхами повідомляє TMZ. За їхніми даними Сія звернулася до суду з відповідною заявою 18 березня, де причиною вказує "непримиренні розбіжності".

Щодо спільної донечки Сомерсалт Вандер, співачка попросила не обтяжувати колишнього аліментами та надати їй як матері повну опіку над малям. Тим не менш, хітмейкерка не заборонятиме у подальшому бачитися батькові з донькою.

Співачка Sia / Фото: Getty Images

Зазначимо, Sia побралася з Деном Бернардом у травні 2023 року. Це вже другий шлюб артистки. До цього вона перебувала у законних стосунках з режисером Еріком Ленгом, з яким вона також розлучилася через два роки. Зараз виконавиця виховує трьох нащадків. Мамою двох перших синів вона стала 2019 року шляхом усиновлення. Третя донька з'явилася на світ у шлюбі з Бернардом.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Світлицька назвала причину розлучення з чоловіком після дев'яти років шлюбу. Вона також неочікувано зробила цікаву заяву.

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