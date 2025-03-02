Співачка СолоХа назвала причину розлучення з колишнім чоловіком і чому приховує нинішнього

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розкрила причину розлучення з першим чоловіком і пояснила, чому приховує нинішнього.

Виконавиця не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу артистка вирішила зробити виняток. Зокрема, на проєкті "33 запитання" співачка зізналась, що погіршило її стосунки з першим чоловіком. СолоХа переконана, що на шлюб негативно вплинула відстань. Зокрема, обранець зірки жив в Одесі, а вона здебільшого перебувала в Києві, адже саме в столиці зосереджена її кар'єра.

Також артистка поділилася, що колишній чоловік спілкується з їхньою спільною донькою Аріаною, бере участь в її вихованні та фінансово забезпечує.

СолоХа зі старшою донькою / Фото: instagram.com/soloha_official

"Треба жити разом і не жити на два міста. Тоді так сталося, що ми жили в Одесі, але майже 60-70% часу я проводила в Києві, тому що в Києві – шоубізнес. Через це, я думаю, наші стосунки розірвалися. Донька з батьком бачиться, на вихідних приїжджав до неї. Він допомагає фінансово і у вихованні", - поділилася артистка.

Наразі СолоХа перебуває в шлюбі з чоловіком, на ім'я Максим. Пара разом виховує доньку Євлаю. Свого коханого виконавиця ретельно приховує. Артистка говорить, що чоловік не бажає публічності, і вони разом дотримуються думки, що щастя полюбляє тишу.

СолоХа з молодшою донькою / Фото: instagram.com/soloha_official

Тим не менш, виявляється, на початку повномасштабної війни пара пережила кризу в шлюбі. Артистка тоді перебувала за кордоном, а її чоловік – в Україні. Вони почали ревнувати одне одного. На щастя, всі непорозуміння вдалося владнати.

"Він просто не публічний, не пов'язаний із творчістю. Це і його ініціатива, і моя. Щастя має бути в тиші. Коли почалася війна, я поїхала до іншої країни, ми минули випробування. Зараз все добре, але тоді була криза, бо він ревнував, а я ревнувала його. Але ми минули це випробування", - зізналась співачка.

Нагадаємо, раніше СолоХа неочікувано заявила про нечесність на нацвідборі на "Євробачення". Артистка пояснила свою позицію.

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