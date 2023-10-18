Співачка СолоХа похрестила новонароджену доньку та розсекретила її незвичайне ім'я

Друга донечка артистки з'явилася на світ на початку вересня.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, похрестила крихітну доньку та розсекретила її ім'я.

Хрещення другої дитини виконавиці відбулося понад тиждень тому у Києві. У своєму Instagram знаменитість показувала фото з таїнства.

Після хрещення СолоХа розсекретила незвичайне ім'я новонародженої доньки. Виконавиця назвала дівчинку Євлалією, а скорочено Євою.

Новонароджена донька СолоХи / Фото: instagram.com/soloha_official

"Народилась православна християнка Євлалія-Єва. Нехай Господь оберігає тебе, моя доню", - підписала фото з хрещення СолоХа.

Новонароджена донька СолоХи / Фото: instagram.com/soloha_official

Хоч донечка знаменитості ще зовсім маленька, однак в неї вже було чимало фотосесій. У фотоблогу співачка ділилася світлинами дівчинки.

Новонароджена донька СолоХи / Фото: instagram.com/soloha_official

"Мамине та татове щастя! Наша донечка Євлалія", - підписувала фото з донькою артистка.

Новонароджена донька СолоХи / Фото: instagram.com/soloha_official

Зазначимо, СолоХа 3 вересня повідомила, що вдруге народила. Виконавиця разом зі своїм чоловіком також виховує старшу доньку Аріану.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тимур Мірошниченко похрестив названого сина Марселя. Обряд хрещення 2-річного хлопчика відбувся в Михайлівському Золотоверхому монастирі, що розташований у Києві.

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