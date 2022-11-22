Співачка Солоха поскандалила з Олею Поляковою і розкритикувала її танці: "Ти вже перейшла межу!"

Зірці не сподобався виступ колеги на "Танцях з зірками".

Українська співачка СолоХа накинулася із критикою на виконавицю Олю Полякову та звинуватила її у "крадіжці" образу.

Скандал між зірками розпочався після одного з виступів Полякової на грузинському шоу "Танці з зірками". На останньому ефірі співачка запалила на паркеті в образі Солохи з мюзиклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

Однак виконавиця із псевдонімом СолоХа вирішила, що Оля використала її "фішку" у вигляді червоної пов'язки на голову. Також у сторіз в Instagram артистка розкритикувала і танці Полякової.

Фото: instagram.com/soloha_official

"Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості і легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабцю, чиї чари сильніше. Це вже ти перейшла межу...І Кокошник не допоможе!", - пригрозила співачці СолоХа.

Фото: instagram.com/soloha_official

До речі, номер Полякової та Макса Єжова в ефірі "Танців із зірками" у Грузії хоча і набрав усього 16 балів, але дав змогу парі продовжити участь у шоу.

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