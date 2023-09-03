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Співачка СолоХа стала мамою вдруге та поділилася першим фото немовляти

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Співачка СолоХа стала мамою вдруге та поділилася першим фото немовляти

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

У артистки народилася донька.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, народила другу дитину.

Радісною новиною зі своїми шанувальниками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. СолоХа повідомила, що в неї народилася донечка, а також опублікувала першу світлину з немовлям - зіркова мама показала ручку дитини з браслетом з пологового будинку.

"Хвала тобі, великий Боже! Дякую тобі за доню", - написала співачка.

СолоХа стала мамою / © instagram.com/soloha_official
СолоХа стала мамою / Фото: instagram.com/soloha_official

Також СолоХа поділилася зворушливим моментом, як годує новонароджену донечку. Зірка зауважила, що підтримує грудне вигодовування для малюка.

"У нас перекус. До речі, я тільки за грудне вигодовування", - поділилася артистка.

СолоХа стала мамою / © instagram.com/soloha_official
СолоХа стала мамою / Фото: instagram.com/soloha_official

Ще вчора співачка показувала у своїх соцмережах, як на дев'ятому місяці вагітності грає в теніс разом зі старшою донькою, а вже за декілька годин поїхала до пологового.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official
СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Зазначимо, що співачка СолоХа не афішує подробиці свого особистого життя та приховує коханого від публіки. Як відомо, обранець зірки працює у правоохоронній структурі. Також співачка має старшу донечку Аріану.

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Дата публікації
Перегляди
337
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