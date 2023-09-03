Співачка СолоХа стала мамою вдруге та поділилася першим фото немовляти

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, народила другу дитину.

Радісною новиною зі своїми шанувальниками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. СолоХа повідомила, що в неї народилася донечка, а також опублікувала першу світлину з немовлям - зіркова мама показала ручку дитини з браслетом з пологового будинку.

"Хвала тобі, великий Боже! Дякую тобі за доню", - написала співачка.

СолоХа стала мамою / Фото: instagram.com/soloha_official

Також СолоХа поділилася зворушливим моментом, як годує новонароджену донечку. Зірка зауважила, що підтримує грудне вигодовування для малюка.

"У нас перекус. До речі, я тільки за грудне вигодовування", - поділилася артистка.

СолоХа стала мамою / Фото: instagram.com/soloha_official

Ще вчора співачка показувала у своїх соцмережах, як на дев'ятому місяці вагітності грає в теніс разом зі старшою донькою, а вже за декілька годин поїхала до пологового.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Зазначимо, що співачка СолоХа не афішує подробиці свого особистого життя та приховує коханого від публіки. Як відомо, обранець зірки працює у правоохоронній структурі. Також співачка має старшу донечку Аріану.

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