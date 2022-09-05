Співачка Солоха вперше зізналася, що під час війни втратила дитину: "Це було наприкінці весни"

Українська співачка СолоХа поділилася особистою трагедією, яка сталася у її житті під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Як поділилася співачка Тереза Балашова, відома під сценічним ім'ям СолоХа, під час війни вона дізналася, що вагітна.

На той момент артистка перебувала у Болгарії разом з донькою, а її чоловік був у Києві. Чоловік попросив кохану з донькою приїхати на захід України, де міг бачитися з родиною. Про це СолоХа розповіла у програмі "Слава+".

Солоха з донькою / Фото: instagram.com/soloha_official

"Я була на той час вагітною. Я дізналася, що вагітна. Це вже був другий місяць. Це було десь наприкінці весни", - поділилася артистка.

Втім, так сталося, що співачка втратила дитину. СолоХа вважає, що у всьому винні її стреси.

"Зараз я не вагітна. На жаль, я втратила дитину, тому що у мене були нервові зриви. Я вже всю цю ситуацію виплакала. Тривалий час я оговтувалася. Дуже важко, але сталося як сталося. Я думаю, що це від стресів", - сказала виконавиця.

Солоха / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа чесно зізналася, що не може порадити, як таку трагедію можна пережити. Тоді артистка купила пляшку вина і просто сама її випила:

"Чесно кажучи, я не знала як пережити. Я просто купила пляшку вина і сама її випила. Тому що я не знала як мені розрядитися. Я ж, по-перше, нікому майже нічого не казала. Це для мене було сакральне. Як кажуть – три місяці переживаєш, тоді вже все буде добре. Найбільш важкі – це три місяці, коли плід формується. Я чекала три місяці і потім вже хотіла розповісти. Я про це дізналася о 10 ранку, коли була на прийомі у лікаря. Я була сама. Я не розуміла, що робити, у мене був вибух мозку", - поділилася СолоХа.

За словами артистки, вона з головою поринула в роботу, почала записувати нові пісні та проводити багато репетицій.

Нагадаємо, раніше СолоХа зізналася, що за живих батьків стала сиротою. Артистку виховала бабуся, а її батька і мати позбавили батьківських прав.

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