Співачка Солоха вперше зізналася, що за живих батьків стала сиротою: "Їх позбавили прав"

Так, співачка Тереза Балашова, відома під псевдонімом СолоХа зізналася, що її матір і батька позбавили батьківських прав, коли вона була ще зовсім малою.

Відверто про своє життя артистка розповіла у програмі "Слава+". За словами СолоХи, її виховувала бабуся:

"Я все життя всім доводжу, що маю право на існування. Мені завжди все важко дається, мій шлях досить тернистий, він триває далі. Було багато людей, які зраджували. Це почалося з дитинства. Від мене, можна сказати, не те, що відвернулися мої батьки, але у мене був певний комплекс, тому що виховувала мене бабуся. Батьки були позбавлені батьківських своїх обов'язків. Тобто за живих батьків я на той час стала сиротою. Бабуся взяла під опіку", - поділилася співачка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Втім, каже СолоХа, ставши дорослою, вона побачилася зі своїми батьками, поговорила з ними та навіть зуміла пробачити. Окрім того, виконавиця розповіла про трагічну загибель своєї матері, коли артистці було 20 років:

"Так, я бачилася з ними, я спілкувалася. Потім їх пробачила. Три роки тому я поховала батька, а матір поховала, коли мені було 20 років. Ми спілкувалися з нею телефоном. У мене був концерт у Дніпрі. Ми були з нею на зв'язку і вона вранці мені телефонує, каже: "Що донечко, як справи? Я тобі бажаю гарного виступу. Приїдеш до Києва, побачимося". Ми вже нормально спілкувалися. Вона побажала гарного виступу, а потім я сиджу у гримерній, і за годину до виступу мені телефонує наш родич і каже, що мама померла. Тим паче, це була така ситуація. Це був вибух газової колонки. Просто оцей бойлер, він просто вибухнув", - розповіла СолоХа.

Нагадаємо, переможниця проєкту "Голос країни-9" Оксана Муха вперше зізналася, що перенесла рак. Артистка поділилася, як боролася з хворобою, і показала, як змінилася за цей час.

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