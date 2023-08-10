Співачка СолоХа заступилася за Остапчука та Позитива: "Дівчатам треба обов'язково голитись"

Українська співачка СолоХа неочікувано заступилася за ведучого Володимира Остапчука та співака Позитива, які нещодавно втрапили у скандал через різкі висловлювання про неголених жінок.

У своєму Instagram виконавиця заявила, що повністю поділяє думку своїх колег і погоджується з ними. Співачка переконана, що жінки мають робити депіляцію, адже це має естетичніший вигляд.

"Шоубізнес сколихнув скандал через те, що мої колеги Володимир Остапчук і Позитив висловили свою думку з приводу депіляції дівчат. Вони наголосили, що їм не до смаку волосся на тілі жінки. Не можу залишитися осторонь, бо не розумію, чому їх хейтять, це їхня думка і вони мають на це право! Я з ними погоджуюся! Дівчатам треба обов'язково голитися, тому що ми сучасні люди і живемо в сучасному світі. Зараз є багато засобів для цього. Тим паче – це естетичніше, як на мене. Нікого не хочу образити. Кожен має робити, що йому зручно", – прокоментувала співачка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа наголосила, що треба поважати думку одне одного і кожен має право говорити те, що вважає за потрібне.

"Давайте поважати думку одне одного і не робити з цього скандалів. Ми живемо у вільній, демократичній країні і кожен розважається, як хоче. Якщо людина обрала для себе життя без гоління чи з голінням, це її право. Робіть, що хочете, головне, щоб не страждали від цього діти й оточення", – наголосила виконавиця.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Також співачка додала, що подобається своєму чоловікові в будь-якому вигляді. Однак вона переконана, якби не голилася, то була б не заміжньою.

"Мій чоловік сказав, що любить і любив би мене будь-якою, навіть не голеною. Але чи не відштовхнула б я його на першому побаченні, якби прийшла в коротенькій сукні без рукавів, підняла руку, а там… Чи він подивився б на мої гарні ніжки, а там… Думаю, я й досі була б не заміжня", – заявила артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Скандал довкола Володимира Остапчука – що відомо

На своєму шоу "Мекнув – питайте" ведучий разом із блогером Богданом Буше і співаком Позитивом висловилися, що неголені жінки не можуть бути "10 з 10". Такі висловлювання відомих чоловіків викликали шквал обурення в Мережі. Остапчука, Буше й Позитива розкритикували не лише користувачі Інтернету, а й зіркові колеги.

Володимир Остапчук, Позитив і Богдан Буше

Тим часом самі винуватці скандалу заявляють, що лише ділилися власною думкою і мають на це право. Володимир Остапчук також поскандалив із зірковими колегами, які дорікнули йому негативними висловлюваннями в бік неголених жінок.

Читайте також: