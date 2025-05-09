Співачка СолоХа проговорилася про майбутню стать дитини й розповіла про труднощі третьої вагітності

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, розсекретила стать третьої дитини та з якими труднощами зіткнулася під час її виношування.

За словами виконавиці, зараз вона перебуває на п'ятому місяці вагітності. І, порівнюючи ці пологи з двома попередніми, заявила, що вони найскладніші. Зокрема тому, що її мучив токсикоз. Крім того, СолоХа зізналася, що народжуватиме за допомогою кесаревого розтину через фізіологічні особливості, що ледь не забрало її життя під час перших пологів.

"Зараз п'ятий місяць. Є токсикоз. Дай Бог будуть легші пологи. Бо з другою дончекою були найлегші пологи. Зараз знову йтиму на кесарів, бо в перший раз я йшла на звичайні пологи, а потім я не могла розродитися через вузький таз, бо я займаюся спортом. Тоді я ледь не померла! Тому мене швидко в реанімацію та прооперували", — розповіла СолоХа в інтерв'ю проєкту "Хочу бути мамою".

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СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Водночас артистка обмовилася про стать третього малюка. Зокрема, під час заклику жінок до народження дітей, СолоХа сказала, щоб брали з неї приклад, адже вона "народжуватиме другу дівчинку" під час війни. Але через декілька секунд додала "або хлопчика", щоб і надалі тримати інтригу. Але, вочевидь, всі секрети розкриті.

"Не бійтеся народжувати під час війни. Я вже другу донечку народжу під час війни... Або хлопчика. Багато хто запитує, навіщо народжувати під час війни. Мовляв, ви ризикуєте і своїм життям, і дитини. А я запитую: "А хто поповнюватиме генофонд української нації?". Не нехтуйте повітряними тривогами, ховайтеся, моліться – і все буде добре. Хочете народжувати – народжуйте", — наголосила зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару зізналася, чому не готова до материнства під час війни.