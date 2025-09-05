Співачка СолоХа вперше засвітила свого чоловіка на рідкісних кадрах з новонародженим сином

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Реклама

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, поділилася зворушливими кадрами з виписування з пологового з чоловіком і дітьми.

Так, артистка наприкінці серпня стала багатодітною мамою. У СолоХи народився синочок Акім. За декілька тижнів у фотоблогу співачка оприлюднила фото з виписування з пологового. На милих світлинах вона попозувала як з новонародженим наодинці, так і з чоловіком, якого раніше приховувала від публіки. Щоправда, зірка таки зберегла приватність родини й закрила обличчя сина та коханого емоджі.

СолоХа з сином / © instagram.com/soloha_official

СолоХа з чоловіком і сином / © instagram.com/soloha_official

СолоХа з чоловіком і сином / © instagram.com/soloha_official

Для такого важливого дня подружжя обрало ніжні образи. Співачка була у білосніжній сукні та на підборах, а її чоловік Максим – джинсах та поло.

Реклама

Водночас Тереза показала, як старші доньки Євлалія та Аріана чекали на братика вдома. Вся родина зібралася та відсвяткувала довгоочікувану зустріч з Акімом піцою та тортиком. У сторіз щаслива артистка подякувала "усім, хто того дня був поруч і тим, хто підтримував її під час пологові і після".

Діти Солохи / © instagram.com/soloha_official

Доньки СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько показала весілля з чоловіком Олександром і привітала його з річницею шлюбу. Пара вже 12 років офіційно разом.