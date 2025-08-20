Співачка СолоХа втретє стала мамою та показала новонародженого малюка

СолоХа з новонародженим сином / © instagram.com/soloha_official

Реклама

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, втретє стала мамою.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram 20 серпня. Як виявилося, виконавиця стала мамою хлопчика, хоча раніше подейкували, що вона знову чекає на дівчинку. Малюка співачка назвала Акімом.

Новонароджений син СолоХи / © instagram.com/soloha_official

"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає", - поділилася артистка.

Реклама

СолоХа також не стала приховувати малюка. Виконавиця показала перші кадри з ним, які були зроблені в пологовому. До речі, на знімках можна розгледіти, що співачку привітали з поповненням у родині чималими букетами квітів та повітряними кульками блакитного кольору.

Новонароджений син СолоХи / © instagram.com/soloha_official

Зазначимо, для СолоХи ця дитина стала третьою. Від колишнього чоловіка виконавиця виховує дівчинку Аріану. У другому шлюбі виконавиця народила доньку Євлалію.

Нагадаємо, нещодавно співачку MamaRika запідозрили в другій вагітності. Артистка спровокувала ці чутки своєю новою піснею "Одне питання".