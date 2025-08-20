- Дата публікації
Співачка СолоХа втретє стала мамою та показала новонародженого малюка
Тепер артистка є багатодітною матусею.
Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, втретє стала мамою.
Радісною новиною артистка поділилася в Instagram 20 серпня. Як виявилося, виконавиця стала мамою хлопчика, хоча раніше подейкували, що вона знову чекає на дівчинку. Малюка співачка назвала Акімом.
"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає", - поділилася артистка.
СолоХа також не стала приховувати малюка. Виконавиця показала перші кадри з ним, які були зроблені в пологовому. До речі, на знімках можна розгледіти, що співачку привітали з поповненням у родині чималими букетами квітів та повітряними кульками блакитного кольору.
Зазначимо, для СолоХи ця дитина стала третьою. Від колишнього чоловіка виконавиця виховує дівчинку Аріану. У другому шлюбі виконавиця народила доньку Євлалію.
